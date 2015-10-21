Изготовление шаблонов для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу заказать шаблон сайта похожего на seasonvar.ru или allserials.tv с таким же выводом новостей и приблизительно похожим дизайном. 

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. 

В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за всю работу. 

Жду Ваших предложений! 

8 лет назад
anton0088
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад