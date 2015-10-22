Доработка баннера, подбор фотографий

Нужен дизайн для сайта в светлом металлическом цвете с элементами цветов логотипа компании avtospa-vrn.ru Указывайте пожалуйста предложения по цене Дополнение: нужен дизайн главной страници, сайт будет адаптивным под моб.устройства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно необходимы услуги дизайнера по доработке банеров (3 шт) на главную страницу.
Также необходим подбор фотографий
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