Дизайн страницы

Добрый день! Нужен дизайн сайта Landing page! Хороший дизайн,качественный и продающий ! По теме ремонт компьютеров и ноутбуков !
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать внутреннюю страницу услуги.
С хорошим дизайнером будем работать дальше по проектам с 0 и улучшениям действующих сайтов!
Нужно сделать дизайн оформление для услуги.
См приложение
Иконки (плоские) нужно уникализировать. Цвета обязательно в стилистике сайта (зеленый)
Карту можно взять с википедии и закрасить обозначенные области (желательно зеленым цветом)
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