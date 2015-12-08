Дизайн страницы

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

loanaway.fpgr.ru

Нужно сделать внутреннюю страницу услуги.

С хорошим дизайнером будем работать дальше по проектам с 0 и улучшениям действующих сайтов!

Нужно сделать дизайн оформление для услуги. 

См приложение

 

Иконки (плоские) нужно уникализировать. Цвета обязательно в стилистике сайта (зеленый)

Карту можно взять с википедии и закрасить обозначенные области (желательно зеленым цветом)

8 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$60
2 дня
Спасибо страница полностью устроила. Работаем и дальше по другим проектам
Все отлично! Работаем по другим проектам дальше
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта консалтинговой компании.

    Добрый день! Требуется специалист для создания дизайна сайта.  сайт ориентирован на оказание консалтинговых услуг строительным и проектным компаниям.  http://sro5.ru/ - сайт наиболее точно отображает всю необходимую информацию, которая должна содержаться на сайте. http://www.templatemonster.com/ru/demo/48081.html - предпочтительная цветовая гамма. Необходимо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перерисовать блок на сайте

    Требуется перерисовать блок на сайте. Пишите Ваши минимальные суммы работы, или цены за час работы, и будем долгосрочно сотрудничать ;)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доделать дизайн для бизнес-СМИ и сверстать егов шаблон для Вордпресса

    Добрый день! Нужно ДОДЕЛАТЬ дизайн после неответственного фрилансера, который не довел дело до конца. От него остался .psd файл главной страницы. Главную нужно немного доделать. И нужно сделать внутренние страницы, они типовые, в основном контентные. Пример для ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изготовление шаблонов для сайта

    Хочу заказать шаблон сайта похожего на seasonvar.ru или allserials.tv с таким же выводом новостей и приблизительно похожим дизайном.  Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.  В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за всю ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта знакомств

    День добрый.  Требуется отрисовать дизайн сайта знакомств, функционал стандартный:  1. Страница с фильтром для поиска анкет 2. Страница вывода списка найденных анкет 3. Профиль пользователя 4. Страница переписки, мессенджер 5. Страница с текстовой информацией Для каждого варианта должна быть так же и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад