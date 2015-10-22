Требуется разработать дизайн сайта по прототипу

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок281 просмотр
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Здравствуйте! нужно разработать дизайн сайта по готовому прототипу. Техническое задание и прототип приложены в архиве. прототип можно открыть программой axure. Предпочтения отдаю исполнителям с опытом разработки веб-дизайна нестандартного типа! Разработчиков шаблонных лендингов просьба не беспокоить!

Дизайн сайта
8 лет назад
voldemarka123
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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