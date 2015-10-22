Дизайн для Лендинга на тему Ресторан

Нарисовать. (Тематика Туризм) [b]1)Аватар 2)Банер 3)Меню[/b] Требуется уникальный дизайн ( сервисы типа vkprofi, и тому подобное не приветствуются) Обрезать все в PSD. Что бы можно было проставить ссылки. [i][b] Оставляйте портфолио на работы групп.[/b][/i]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать адаптивный под все устройства сайт, меняющийся под от размера окна, нарисовать для мобильного устройства и для ПК. Бар "Трюм"
Схема примерна такая же, как и на сайте
1. Слайдер - только не такой ужасный как у нас, пошире
Далее возможно обратный звонок или что то в этом стиле
2. Так же некая информация о ресторане, может какие то красивые изображения, всплывающие кнопки
3. Меню - тут у нас полная неразбериха! Все меню нужно привести к единому стилю, например менять шапки у всех, а что ниже просто на каком то фоне одинаковом. эти все окна или всплывающими сделать, либо ваше предложение
4. Тут уже новости, контакты, партнеры(про них не забываем) это очень важный момент.
так же разместить куда то 3д тур.
Стилистика впринцепи имеющаяся нравится, но не хватает современности
Было бы замечательно, если вы бы показали аналогичный макет. увидеть ваш подход к работе
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