Необходимо видео для FB рекламы объектива для смартфона (широкоугольная линза и макро линза). Kранткое описание: Воодушивлённый человек рассказывает å преимуществах использования объектива для фотографирования камерой телефона. Демонстрирует фотографии и коментирует преимущества. Фильм ...
- Анимация7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
Обработка фотографий, инфографика, развитие темы логотипа.Завершен8 лет назад
- $30
Развитие идеи логотипа в узком назначении.Завершен8 лет назад
- $105
9 картинок для сайта с использованием моделей, текста и графики на основе ранее созданного логотипа. 1. Модель товаров, + по одной визуализации 2. Данные товаров 3. Размеры 4. Скрутка - объемный ...Завершен8 лет назад
- $10
Внесение изменений в оформление упаковки.3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $85
Рекламные иллюстрации для оформления упаковки. Создание образа по сценарию.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Складная коробка из картона; н анесение готовых текста и иллюстраций; в формате для печати и производства; с возможностью правок до окончательного результата.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название бренда: BullyEyes Категория товара: Линзы для фотокамеры/видеокамеры на мобильном телефоне/планшете/лаптоп Smartphone camera lens ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ https://d.pr/Iyij Этот французский бульдог символизирует ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен9 лет назад