Owl

Наталья Owl

 
56 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Рекламное видео, 3D анимация

    Необходимо видео для FB рекламы объектива для смартфона (широкоугольная линза и макро линза). Kранткое описание:  Воодушивлённый человек рассказывает å преимуществах использования объектива для фотографирования камерой телефона. Демонстрирует фотографии и коментирует преимущества.  Фильм ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн

    $105

    9 картинок для сайта с использованием моделей, текста и графики на основе ранее созданного логотипа.  1. Модель товаров, + по одной визуализации  2. Данные товаров  3. Размеры  4. Скрутка - объемный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Коробка

    $15

    Складная коробка из картона; н анесение готовых текста и иллюстраций; в формате для печати и производства; с возможностью правок до окончательного результата.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Лого для товара

    $80

    КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название бренда: BullyEyes Категория товара: Линзы для фотокамеры/видеокамеры на мобильном телефоне/планшете/лаптоп Smartphone camera lens ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ https://d.pr/Iyij Этот французский бульдог символизирует ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для коммерческого сайта
Потерял счет проектам, выполненным с Натальей. Еще не встречал более порядочного заказчика. Очень рад нашему сотрудничеству!
Сергей обладает божественным чувством гармонии и способен превратить ординарную идею в настоящее произведение дизайнерского искусства. Огромное спасибо за работу!
Ответный отзыв
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип продукта
+100500
Сергей - МАСТЕР, выполняющий дизайн с душой и проницательностью.
Ответный отзыв
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$105
10 баллов
8 лет назад
Дизайн
Наталья - идеальный заказчик. 100% участие в рабочем процессе. Очень рад с ней работать!
Сергей с профессиональной уверенностью взялся за сырой и не простой проект и мастерски с ним справился. Как всегда, Сергей приятно удивил своей скромностью и надёжностью. Спасибо, надеюсь на такое же успешное сотрудничество и в будущем.
Ответный отзыв
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$55
10 баллов
8 лет назад
Коробка
Надеюсь на пожизненное сотрудничество с Натальей)
Сергей - большой МАСТЕР гармоничного совмещения формы, линии и цвета. Удивительно лояльный исполнитель, что многократно укрепляет атмосферу сотрудничества. Большое спасибо!
Ответный отзыв
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправления
Необыкновенно приятно и легко работать с Наталией!) Заказчик 80 lvl
В поисках дизайнера ВЫСШЕГО ПИЛОТАЖА? - Это Сергей. Выполнил работу с лёгкостью и изяществом, лучше, чем я могла предположить и в разы больше того, что было предусмотрено оплатой. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов