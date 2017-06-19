Рекламное видео, 3D анимация

Нужно портировать небольшую Flash-игру на HTML5, чтобы работала на мобильниках и десктопах. SWF игра полностью готовая. Демо пришлю в личку. Cделана в Adobe Animate CC / FlashDevelop. В заявке указывайте свой скайп – добавлю вас для уточнения деталей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо видео для FB рекламы объектива для смартфона (широкоугольная линза и макро линза).
Kранткое описание:
Воодушивлённый человек рассказывает å преимуществах использования объектива для фотографирования камерой телефона. Демонстрирует фотографии и коментирует преимущества.
Фильм должен длиться приблизительно одну минуту. Манус и аудиозапись будет предоставлена.
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