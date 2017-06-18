Анимации для открытого скринкаста по Git

Добрый день,

Меня зовут Илья, я занимаюсь образованием на проекте learn.javascript.ru.Сейчас нужны анимации для нового открытого скринкаста по Git. То есть, я буду рассказывать, а параллельная анимация - демонстрировать что происходит.

В частности, нужна такая анимация: файлы сначала в working directory, затем команда git add копирует их в stage, а затем git commit -- в repository.

Я сделал ее в PowerPoint, но анимации там создавать не очень-то удобно, полагаю, в After Effects можно сделать лучше и стильнее. Выложил на http://ilyakantor.ru/git2.pptx.

Сейчас задача - сделать подобную анимацию в AfterEffects, с одним дополнением: потом в working directory добавляется новая версия одного из файлов, она затем также едет в stage и в repository.

А потом один файл удаляется. И удаление тоже сначала из working directory в stage и repository.

Есть и другие задачи, но на этой мы можем понять, получается ли сотрудничать.