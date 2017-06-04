Требуется сделать 2D анимацию персонажа!

Требуется очень срочно и в очень короткие сроки (пара дней всего) сделать анимацию персонажа. Сцены совсем коротенькие, по несколько секунд. Персонаж и пример анимации прикреплены.

Бюджет ограничен, поэтому одна сцена - 500-1000 р (зависит от сложности).

Сцены должны быть сохранены в gif, без фона.

Сцен всего десять, все они почти с минимум действия и в чб.