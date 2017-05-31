Требуется сделать анимацию логотипа

АнимацияЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Требуется сделать 3-секундную анимацию логотипа, как в этом примере.

https://www.instagram.com/p/BU1HIGYBGd1/?taken-by=kadyrov_95&hl=ru

Задание очень срочное! Сдать работу надо завтра утром.

7 лет назад
Frqncneska1977
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
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