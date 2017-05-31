Детский ролик

Нужно создать модель в Anylogic. Имеются 4 агента:человек,предприятие,банк и государство. "Небольшой город", где агент "Человек" работает на агента "Предприятие", получают зарплату с реализации продукта,могут купить себе машину,жильё, тем самым повышая уровень жизни. Агент "Банк" может ...
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Требуется делать вот такого формата ролики интересует стоимость и время выполнения https://www.youtube.com/watch?v=uqFxy6Y-Y74&t=19s
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