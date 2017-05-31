Детский ролик

Есть верстка на которую необходимо сделать качественную canvas анимацию. Подробное видеоТЗ по анимации тут: https://drive.google.com/file/d/0B14mbc1tp4XmT2RTVldBVTBsdHM/view Инструкция по анимации: Общая анимационная тема отображена движением свободных молекул, как по ссылке:https://codepen.io/VincentGarreau/pen/pnlso по цвету на них наложен градиент есть в UI ките. идеальный вариант совместить ее ...