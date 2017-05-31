Имитационная модель в AnyLogic

Нужен художник-аниматор на постоянную работу. Оплата договорная и зависит от вашего уровня Описание работы 1) Требуется создание простых 2D мультиков, 60 секунд 2) Отрисовка персонажей и фонов(многое уже есть) Требование 1) Регулярный выпуск мультиков(1 мультик в ...
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Нужно создать модель в Anylogic. Имеются 4 агента:человек,предприятие,банк и государство. "Небольшой город", где агент "Человек" работает на агента "Предприятие", получают зарплату с реализации продукта,могут купить себе машину,жильё, тем самым повышая уровень жизни. Агент "Банк" может выдать кредит агенту "Предприятие",если его основной капитал стал ниже n количества,после чего предприятие выплачивает не только запрлату,но и кредит. Агент "человек" может положить накопленные деньги под процент в "Банк" и получить за это выручку. Агент "Государство" просто выдает гос. помощь с n-ой вероятностью агентам "Предприятие" и "Банк", если их капитал ниже n-ого количества. Так же есть такие показатели как преступность,образование,инфраструктура и т.д.,которые можно варьировать,которые в свою очередь влияют на уровень жизни агента "Человек". Вот. Построить такую модель,остальные мелкие детали при связи. В кратчайшие сроки выполнить.
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