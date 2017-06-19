Сделать анимированный баннер

Добрый день! Необходимо внести правки в анимированную гифку. Исходник в псд есть. нужно заменить картинки + сделать лого меньше и текст сделать чтоб не дрибезжал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры,
нужно сделать баннер на основе (или по типу) прилагаемого. Просто заменить надписи, немного изменить размер, оставить подложку.
Требования к баннеру:
1. размер: 900*60 (прилагаемый баннер - чуть больше)
2. формат: анимированный gif (либо flash, если Вам будет удобнее)
3. объем: не более 150 кб
Необходимый текст также в приложенном файле.
Сообщите стоимость и сроки.
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