Сделать анимированный баннер

[b]Задача[/b] Необходимо сделать плавную и зацикленную анимированную гифку логотипа согласно нарисованным в psd файлам. [b] Материалы [/b][url=https://www.dropbox.com/sh/hn2vd93orey2wvw/AABO_A9KoMOQ0-aI8C01tiema?dl=0&preview=01_Animation.gif]Пример того как все должно работать:[/url]﻿ [url=https://www.dropbox.com/sh/hn2vd93orey2wvw/AABO_A9KoMOQ0-aI8C01tiema?dl=0&preview=01_Animation.psd]Файл в PSD[/url]﻿ [url=https://www.dropbox.com/sh/hn2vd93orey2wvw/AABO_A9KoMOQ0-aI8C01tiema?dl=0&preview=02_All+logos.pdf]Логотип в PDF[/url]﻿ [b]Требование к исходникам [/b]Разрешение: 1920х1080 Файлы: MPG4 и GIF (сжать как можно лучше) ﻿﻿ [b]Оплата[/b] На карту физ лица. 50% ...