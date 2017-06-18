Ищу 2Д аниматора, частично перерисовать мультфильм.

Привет!

Ищу в проект аниматора. Нужно будет под конкретные диалоги и сценарные

моменты, перерисовать некоторые эпизоды.

Весь проект состоит из этапов разной сложности. Поэтому и расценки

каждого этапа - договорные и обсуждаемые. Если качество работы будет хорошие,

после первого этапа подробно озвучу суть нашего проекта, и будет возможность

выбрать вариант сотрудничества.

Начало будет не сложным, подойдет для начинающих - нужно будет

разворачивать монологи и диалоги существующего персонажа, под уже

сделанную канву озвучки (ссылку на пилотный вариант дам каждому

желающему после общения). Нужно будет оперировать

мимикой персонажа, и добавлять дополнительные действия отдельных частей

его тела, иногда добавляя новые ракурсы чтобы диалоги и монологи не

казались сплошным повтором.

Дальше, сложность будет постепенно нарастать - добавится параллельный сюжет

(весь сценарий покажу тому, с кем уже начнем работу). Там практически нужно

будет рисовать аниме. Но сложность будет нарастать плавно. Вначале начнется

небольшие раскадровки с фрагментарных сцен (на ключевых моментах истории),

которые уже в процессе будут развиваться и раскрываться. Поэтому и говорю что

цена работы у разных этапов будет разная, так как разные трудозатраты.

Жду обратную связь. Спасибо!