СРОЧНО ищу 2D аниматора

Срочно ищем 2д аниматора

ОТВЕЧАЮ ТОЛЬКО НА ПОЧТЕ

Работа не сложная, т.к весь материал готов к анимации, работа нацелена скорее на начинающих аниматоров.

Анимация очень простая. Мы имеем 2д арт с фрагментами на отдельных слоях. Необходимо добавлять анимацию на движение волос, иногда части тела движутся (например герой поднимает руку, или опускает голову, не более !), частицы пыли, песка или идущий снег. Ищу +1 в команду т.к не хватает времени для рисования!

Суть :

Имею мультяшную рисовку с персонажем или просто фон. Анимация должна предавать объемности картинке, на нее мы добавляем эффект погоды, легкое движение волос, воды, падающие листья и т.д (+паралакс)

Т.е по сути стиль - моушн пикчерс

Работа очень простая и требует дополнительных усилий со стороны аниматора

картинка = ~3-5секунд

пример анимации можете посмотреть здесь https://yadi.sk/i/qnLPKaxM3JiUb2

Обьем работы ~10 -15 кадров.

Об итоговой цене договоримся, будет плюсом, если вы еще можете свести все анимированные кадры в один ролик и поработать со звуком. (необходимые голосовые фразы и прочее предоставляем)

работа должна быть полностью готова до 20-го ИЮЛЯ

PS* если вы профессиональный аниматор, который просит 10 тысяч за проект, пожалуйста не обращайтесь. Работы для аниматора действительно мало, я и сама могу этим заниматься но у меня не хватает времени и для рисования и для анимации. Бюджет ~2000р (за анимацию, + бонус если еще сведете в ролик)