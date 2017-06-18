Перенести FLASH игру на HTML5 – Срочно

Добрый день, Меня зовут Илья, я занимаюсь образованием на проекте learn.javascript.ru.Сейчас нужны анимации для нового открытого скринкаста по Git. То есть, я буду рассказывать, а параллельная анимация - демонстрировать что происходит. В частности, нужна такая анимация: файлы ...