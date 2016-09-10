Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка135 просмотров
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Требуется ребрендинг логотипа компании интернет оператора.

7 лет назад
Sin15
36 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
40 минут назад
7 лет назад
$99
6 дней
Все идеально. Ответственный подход, скорость исполнения, терпение, как очень "сложный" заказчик, в плане доведения всего до идеализма, могу заверить что это один из лучших исполнителей с которым я работал. Спасибо
Андрей, максимально ответственно подходит к сотрудничеству, все согласования проходили быстро и адекватно. Коммуникация тоже на высоте. По оплате хотелось бы отдельно отметить, что такое уникальное и уважительное отношение к труду дизайнера я почти не встречал. Кроме озвученной цены, по завершению сотрудничества меня ожидал сюрприз в виде дополнительной премии. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую!
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