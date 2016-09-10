Андрей, максимально ответственно подходит к сотрудничеству, все согласования проходили быстро и адекватно. Коммуникация тоже на высоте. По оплате хотелось бы отдельно отметить, что такое уникальное и уважительное отношение к труду дизайнера я почти не встречал. Кроме озвученной цены, по завершению сотрудничества меня ожидал сюрприз в виде дополнительной премии. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую!