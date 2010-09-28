Перевод инструкции мед прибора на английский

Судь задачи токова .У меня есть сайт на автомобильную тематику Мне требуется переводчик который будет переводить материал для это го сайта. Требования : Постоянный доступ в Интернет,Наличие ICQ или Skype. Каждый будний день буду отправлять ссылки на сайты с ...