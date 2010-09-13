Переписка по скайпу на англ. - понедельник, 11:00

В понедельник 13 сентября около 11:00 МСК нужно будет провести беседу (переписку) с менеджером производителя товаров на английском языке. Будет типа испорченного телефона - я задаю вопрос, Вы его на английском задаете менеджеру, он отвечает, Вы его переведенный ответ передаете мне и т.д.

Длительность разговора не больше часа, скорее всего, но на всякий случай лучше иметь 2 часа свободных, чтобы не прерваться неожиданно :)