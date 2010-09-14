Приватный проект для Краско Ольга (olga81)

ПереводыЗавершен1 заявка158 просмотров
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Приватный проект для Краско Ольга (olga81) - http://www.weblancer.net/users/olga81/

Перевести текст, который я выслал на емейл.

13 лет назад
ZEOS
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
olga81
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$26
1 день
1) Перевод очень очень хороший! За такой перевод не жалко заплатить больше. 2) Человек очень порядочный, приятный в общении и красивый на аватарке :) 3) Ольга не только перевела и всё на этом, но еще и проконсультировала и помогла понять некоторые вещи! P.S. Такого переводчика не стыдно советовать лучшим друзьям! Однозначно добавляю в избранные! Еще раз большое спасибо!
Приятный заказчик, своевременная оплата.С хорошим человеком всегда приятно работать!
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