Приватный проект для Краско Ольга (olga81)

1) Перевод очень очень хороший! За такой перевод не жалко заплатить больше. 2) Человек очень порядочный, приятный в общении и красивый на аватарке :) 3) Ольга не только перевела и всё на этом, но еще и проконсультировала и помогла понять некоторые вещи! P.S. Такого переводчика не стыдно советовать лучшим друзьям! Однозначно добавляю в избранные! Еще раз большое спасибо!