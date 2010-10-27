Перевести несколько страниц Документации Zend Form

ПереводыЗавершен8 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перевести несколько страниц.

Требования к переводу:

* Перевод делать с сохранение HTML вёрстки.

* Текст в формате UTF-8

* Не перводить примеры кодов

Оставлять не переведенными фразы:

Zend Framework, названия классов, названия плагинов, названия терминов.

13 лет назад
eugene_m
Евгений 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
AboveXBeyond
37 летШвеция
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Перевод выполнен качественно и в срок. Спасибо.
Четкие ТЗ, оплата в срок. Было приятно сотрудничать. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Перевод нескольких статей на сайт

    Добрый день. Необходимо перевести с русского языка на английский несколько страница с сайта. Сайт avtokolonna.com Это главная страница и две три других страничек. Оплата только Яндекс Деньги. Английский язык должен быть нормальным.

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на испанский

    Нужно перевести от 1 до 3 страниц фраз с русского на испанский. Фразы не сложные, из раздела "что вы любите", "где вы живете" и т.д. От вас: стоимость за 1000 символов и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод инструкции мед прибора на английский

    $30

    Надо сделать перевод инструкции мед прибора на английский с сохранением форматирования желающие заняться присылайте тестовый перевод на cor(собачка)bk.ru инструкция и тест в приложении инструкция 8.5 страниц по 1800 знаков оплата webmoney -------------------------------------------------------------------------------------------- Если Вы не указываете сумму и срок ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод договора с английского

    Необходима помощь в переводе договора с английского. На перевод осталось 10 страниц до утра. Пишите свои тарифы. Пример-в приложении. Оплата-по факту, вэбмани.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод англ.-рус.

    Необходим перевод с английского на русский 10.000 знаков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.

    Переводы72 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с английского авто новостей.

    Судь задачи токова .У меня есть сайт на автомобильную тематику Мне требуется переводчик который будет переводить материал для это го сайта. Требования : Постоянный доступ в Интернет,Наличие ICQ или Skype. Каждый будний день буду отправлять ссылки на сайты с ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад