Перевести обзор покер рума

ПереводыЗакрыт9 заявок268 просмотров
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Нужен качественный перевод обзора одного покерного рума.

Не знаю, может уже кто и переводил данный обзор, короче говоря хочу получить 100% уникальность - при необходимости сделать рерайт.

13 лет назад
wapple
Максим 
35 летЭстония
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
BonnieJD
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$16
2 дня
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