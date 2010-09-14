Перевод сайта с тематикой кальян на английский

ПереводыЗакрыт19 заявок435 просмотров
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Нужно перевести тексты сайты с тематикой кальян на английскй язык максимально близко по смыслу к оригиналу на русском.

Общий объем текста достаточно небольшой.

Пример текста и тестовое задание:

"Кальян был изобретён в Индии и довольно быстро распространился по всему мусульманскому миру,от Индокитая до Марокко. В Европе он приобрел определённую популярность в XIX в., в связи с модой на восточную экзотику.

Вопреки устоявшемуся мнению, кальян в его первоначальной форме появился не в Египте, а в Индии, откуда попал в Турцию, и уже оттуда вездесущие торговцы завезли его в арабские страны.

Вначале кальяны делались из кокосовых орехов, и уже в Турции видоизменились, приняв нынешние формы.

Искусные мастера изготовляли кальяны из хрусталя, золота и серебра, не говоря уже об обычных материалах. Уже несколько столетий форма кальяна почти неизменна."

Ждем тестовое задание и стоимость работ.

13 лет назад
habibihrweb
Андрей 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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