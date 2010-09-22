Приватный проект для (Mary79)

Друзья, У меня есть большой документ для перевода с немецкого на русский. Для того, чтобы полностью включиться в работу, необходимо сделать тестовый перевод. Внимание! Для тестового перевода необходимо выполнить страницу в приложении к данному проекту!!! (одна страница всего, ...