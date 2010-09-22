Приватный проект для (Mary79)

Всем здравия! Необходимо перевести свидетельство о рождении с арабского на русский. Документ предоставлю в отсканированном виде. Результат ожидаю получить в формате Microsoft Word. Работы, как вы понимаете, не так уж и много. Прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить ...
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Перевод и обработка веб-контента.
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