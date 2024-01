Перевод технических текстов, обработка контента. Качественно и в срок

Выполняю переводы технических, химических текстов и документов./ Обрабатываю и перевожу контент./ Осуществляю перевод научных статей и текстов.

Translate technical, chemical texts and documents./ File down and translate content./ Accomplish translation of scientific articles and items.

Образование.

В 2003 году окончила Запорожский государственный университет. Имею степень бакалавра и специалиста по специальности «Английский язык и литература».

Education.

In 2003 I completed Zaporozhien Government University. I have bachelor degree and master degree by speciality "English language and literature".

Опыт работы.

Занималась техническим переводом на преприятии и частным образом. Имею навыки ведение переговоров с иностранными партнерами. Занималась учетом и разработкой документов по стандартизации. Обрабатывала и переводила контент.

Experience.

Accomplish technical translations on the enterprise and privately. I have enough skills in leading negotiations with foreign partners. Engaged in accounting and working-out documents by standartization. Accomplished and translated content.

Языки.

Владею английским языком, разбираюсь во французском языке.

Languages.

English fluent, some French.