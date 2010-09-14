Перевод с арабского на русский

Всем здравия!

Необходимо перевести свидетельство о рождении с арабского на русский. Документ предоставлю в отсканированном виде. Результат ожидаю получить в формате Microsoft Word. Работы, как вы понимаете, не так уж и много. Прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить стоимость работы и сроки выполнения. Заявки скрыты от других пользователей, поэтому пишите сразу цену, сроки, опыт работы (если есть) и не нужно меня посылать в профили или предлагать что-то куда-то вам написать для получения информации. Если Вам есть что предложить - предлагайте сразу. Обязательно оставляйте аську или мыло для связи прямо в предложении, если оно меня заинтересует - я с вами свяжусь. Оплата по факту или через сервис безопасных сделок.

Спасибо!