Простая работа для знающих немецкий язык.

$150
ПереводыЗакрыт11 заявок284 просмотра
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Необходим человек со знанием немецкого для выполнения простой, а также несколько однообразной и творческой работы по занесению информации о сайте в 1000 ресурсов.

Высокие требования к качеству выполняемой работы и отчетности.

Возможна постепенная оплата (каждые несколько дней) по мере выполнения работы.

13 лет назад
samikadze
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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