Простая работа для знающих немецкий язык.

Необходим человек со знанием немецкого для выполнения простой, а также несколько однообразной и творческой работы по занесению информации о сайте в 1000 ресурсов.

Высокие требования к качеству выполняемой работы и отчетности.

Возможна постепенная оплата (каждые несколько дней) по мере выполнения работы.