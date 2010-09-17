Русификация компонентов и модулей Joomla

Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме.

Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и плагинами чтобы качественно перевести.