Русификация компонентов и модулей Joomla

Требуется перевести страницы небольшого web сайта. Работа разовая. Оплата по договоренности. Подробности по email
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме.
Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и плагинами чтобы качественно перевести.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сопровождение переводчиком группы (5-6 человек) на охоте. Язык - испанский. Дата 19-21 октября. Тематика- все что связано с охотой. Ждем ваших предложений.Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброе утро, уважаемые фрилансеры. Срочно требуется 1,2,3,4 переводчика на ближайшие 4 часа в СРОЧНОМ порядке. Текст не сложный, много повторений, тематика – массаж, тайские методики и прочее. Пишем В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ: 1. Объем, который выполните за 4 часа ...Переводы13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходим человек со знанием немецкого для выполнения простой, а также несколько однообразной и творческой работы по занесению информации о сайте в 1000 ресурсов. Высокие требования к качеству выполняемой работы и отчетности. Возможна постепенная оплата (каждые несколько ...Переводы11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $110
Перевод и обработка веб-контента.Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем здравия! Необходимо перевести свидетельство о рождении с арабского на русский. Документ предоставлю в отсканированном виде. Результат ожидаю получить в формате Microsoft Word. Работы, как вы понимаете, не так уж и много. Прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить ...Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Друзья, Нам нужен хороший переводчик-медик (с медицинским образованием), есть письменная работа, эпикриз, порядка 15 страниц. Срок сдачи - завтра, 19.00 по мск. Предлагайте свои ставки, высылайте свои резюме на [email protected] Внимание! Рассматриваются только кандидаты, выславшие резюме на почту!!!Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $380
Нужно перевести тексты с английского на русский. Тема: интерьеры строительство, мебель, архитектура. Стоимость: 1 дол. 1000 символов. Обьъем (постоянно увеличивается, так как нужно наполнять портал актуальной информацией) на данный момент 380 000 символов. ...Переводы29 заявокЗакрыт13 лет назад
Переводить нужно инструкцию: "Йўл харакати коидаларини бузилишига доир маъмурий ишларни кўриб чикишни ташкил этиш хакида йирукнома". Тематика: ПДД, судопроизводство. Так как речь идет о законодательном акте, вольный и не полный перевод не интересует! Объем: около ...Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести тексты сайты с тематикой кальян на английскй язык максимально близко по смыслу к оригиналу на русском. Общий объем текста достаточно небольшой. Пример текста и тестовое задание: "Кальян был изобретён в Индии и довольно быстро распространился по ...Переводы19 заявокЗакрыт13 лет назад