Русификация компонентов и модулей Joomla

ПереводыЗакрыт2 заявки718 просмотров
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Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме.

Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и плагинами чтобы качественно перевести.

Joomla
13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
13 лет назад
$36
3 дня
Работа по русификации компонентов joomla просрочена, изменены кодировки, внесены изменения в установочный xml файл, после чего компоненты перестали работать вообще! На что человек ответил, дословно: "ForgotteN;(30.09.2010 19:25): я НЕ ПРОГРАММИСТ чтобы ЗАСТАВИТЬ КОМПОНЕНТ РАБОТАТЬ" Ответ более, чем странный по заданию, которое звучало так: "... переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и плагинами чтобы качественно перевести." Но после исправления всех допущенных ошибок обнаружилось, что перевод сделан на 1/3... ================================================================================= Человек, взяв заказ и не выполнив его в силу своей не компетентности по локализации компонентов joomla всячески оправдывает это. Привожу текст задания: ================================================================================= Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме. Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и плагинами чтобы качественно перевести. оригинал задания здесь: http://www.weblancer.net/projects/218687.html ================================================================================= 1.Перевод сделан на 1/3 2.Сроки сорваны, 3.Изменён установочный xml файл 4.Перебиты все кодировки И после этого вы хотите оплату???!!! p.s. таких "умников" я и раньше видел. Пернабекова Дина (deeforgotten), если вы утверждаете, что работа сделана, то покажите хоть кому-нибудь доделанное это задание! Если тебе задание не понятно, если тебе еще и ТЗ нужно, то ЗАЧЕМ за работу берёшься??????!!!!!!!! ...проект открыт до сих пор... =================================================================================
Самый некомпетентны, неадекватный и неприятный заказчик. Не мог сформулировать задание, сам предлагал делать поправки (из-за которых в конце концов мне сам же и написал отрицательный отзыв). Каждый день пришлось тратить по несколько часов на ненужные исправления, делать работу за "программиста" этого заказчика. Не заплатил за работу (и уже через несколько дней через сдачи проекта было видно, что и не собирался). После написания отрицательного отзыва так же заставлял вносить изменения в проделанную работу. Не рекомендую сотрудничать с этим заказчиком. Будьте бдительны: берите предоплату, используйте сделку без риска, четко обговаривайте ТЗ (тем более с такими неадекватными и грубыми заказчиками).
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