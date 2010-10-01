Перевод с немецкого на шеф-монтаж в Нефтекамске

Требуется перевод сайта по тематике Forex с русского на английский. Полный перевод всего с максимальным сохранением смысла (1 в 1). Порядка 20-30 страниц, текста не много, в основном, отдельные фразы. Обязательно соблюдение символьного соответствия. То есть, ...
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С 11 по 22 ноября требуется переводчик немецкого в Нефтекамске. Настройка и пуск в работу немецкого оборудования. Оборудование грузоподъемное, имеющее отношение к ЖД технике. Ищем переводчика непосредственно по месту работы или в ближайшем окружении. Ждем предложений. Бюджет 40 000 руб. за весь срок.
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