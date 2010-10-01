Перевод с немецкого на шеф-монтаж в Нефтекамске

$2500
ПереводыЗакрыт1 заявка174 просмотра
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С 11 по 22 ноября требуется переводчик немецкого в Нефтекамске. Настройка и пуск в работу немецкого оборудования. Оборудование грузоподъемное, имеющее отношение к ЖД технике. Ищем переводчика непосредственно по месту работы или в ближайшем окружении. Ждем предложений. Бюджет 40 000 руб. за весь срок.

13 лет назад
sps75
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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