Перевод с немецкого на шеф-монтаж в Нефтекамске

Завтра в 12-- по мск будет текст, около 8,000 т.с. нужно будет перевести на англ. в течении 3 часов. Кто сможет - сообщите пожалуйста. (+ укажите стоимость). Кандидатуры без опыта рассматривать кандидатуры не буду ...