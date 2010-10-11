Приватный проект для Иванцовой Надежды veryonehop

$28
ПереводыЗавершен1 заявка127 просмотров
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Сделать перевод текста для сайта бизнес тематики с русского на немецкий

13 лет назад
b_and_w
39 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
HQ-Translation
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$28
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Надеждой. все в срок и в лучшем виде. и как оказалось найти хорошего переводчика на немецкий - не так то и просто. рекомендую!
Очень приятное общение! У меня возникла небольшая запарка во время выполнения задания (наложились два проекта), Николай без проблем и дергания меня подождал :-) Заранее перевел денежку и еще доверяет исполнителю! Сама очень довольна сотрудничеством.
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