Срочный перевод на англ.

Завтра в 12-- по мск будет текст, около 8,000 т.с.

нужно будет перевести на англ. в течении 3 часов.

Кто сможет - сообщите пожалуйста.

(+ укажите стоимость).

Кандидатуры без опыта рассматривать кандидатуры не буду ввиду срочности вопроса.