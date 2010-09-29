Срочный перевод на англ.

$40
ПереводыЗакрыт14 заявок377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Завтра в 12-- по мск будет текст, около 8,000 т.с.

нужно будет перевести на англ. в течении 3 часов.

Кто сможет - сообщите пожалуйста.

(+ укажите стоимость).

Кандидатуры без опыта рассматривать кандидатуры не буду ввиду срочности вопроса.

13 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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