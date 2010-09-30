Перевод статьи на английский

$50
ПереводыЗавершен2 заявки158 просмотров
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Очень срочно требуется перевод с английского на русский одной страницы, бюджет 10 $, icq 119401, стучите первому отдам!

13 лет назад
virtvol
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Chernilecsky
Владимир 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Оперативно выполнил заказ, спасибо!
Отличный заказчик, оплата не то что своевременная, а прямо таки сверхсвоевременная, не пропадал во время исполнения проекта. Очень рекомендую.
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