Перевести текст с русского на французкий

Требуется перевести текст объемом до 1000 знаков, для локализации приложения. Несколько абзацев текста + десяток отдельных фраз. Оплата - webmoney.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести текст объемом до 1000 знаков, для локализации приложения.
Несколько абзацев текста + десяток отдельных фраз.
Оплата - webmoney.
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