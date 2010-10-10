Локализация программного продукта

Нужно создать титульную (обощающую) старницу по материалам сайта http://mosviptaksi.ru/ 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переводчик для перевода англоязычного программного продукта - системы управления сайтом - на русский язык.
Перевод осуществляется посредством внесения исправлений в специальный файл, содержащий строки текста. Размеры строк преимущественно от 1 до 8 слов (1 фраза). Изредка встречаются небольшие тексты из 2-3 предложений.
Общее количество строк примерно 10 тысяч.
Примерное время на перевод: 3-4 дня.
Оплата: по 0.5 рубля за строку.
Аванс после выполнения выполнения половины перевода. Остальная оплата после завершения перевода и теста на корректность (мы просто поместим перевод в продукт и попробуем его в деле).
Требование к переводу: примерно одинаковая длина исходной и итоговой строки. Допустимо, но не желательно использовать сокращения.
Инструмент для работы с файлов строк и небольшое обучение его использованию будет предоставлено.
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