Локализация программного продукта

$250
ПереводыЗавершен11 заявок414 просмотров
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Требуется переводчик для перевода англоязычного программного продукта - системы управления сайтом - на русский язык.

Перевод осуществляется посредством внесения исправлений в специальный файл, содержащий строки текста. Размеры строк преимущественно от 1 до 8 слов (1 фраза). Изредка встречаются небольшие тексты из 2-3 предложений.

Общее количество строк примерно 10 тысяч.

Примерное время на перевод: 3-4 дня.

Оплата: по 0.5 рубля за строку.

Аванс после выполнения выполнения половины перевода. Остальная оплата после завершения перевода и теста на корректность (мы просто поместим перевод в продукт и попробуем его в деле).

Требование к переводу: примерно одинаковая длина исходной и итоговой строки. Допустимо, но не желательно использовать сокращения.

Инструмент для работы с файлов строк и небольшое обучение его использованию будет предоставлено.

13 лет назад
rybin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alimana
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня
Хорошо справилась, особенно в условиях непонятного контекста. Регулярно предоставляла промежуточные варианты для проверки. Доволен. Думаю, обращусь снова.
Александр - заказчик, с которым воистину приятно работать. Добросовестный, пунктуальный, понимающий, всегда готовый помочь при возникновении трудностей в процессе работы. Конкретное ТЗ и своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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