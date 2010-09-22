Создание титульной страницы на английском языке

Друзья, На понедельник необходим устный последовательный переводчик японского языка для перевода телефонного переговора. Также предполагается постоянная работа (устная и письменная). Пожалуйста, высылайте свои резюме на [email protected] с указанием ставок за час и за рабочий день (8 часов). P.S. Кандидаты, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать титульную (обощающую) старницу по материалам сайта http://mosviptaksi.ru/
1000 знаков.
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