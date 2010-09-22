Перевод сайта на английский

ПереводыЗакрыт13 заявок269 просмотров
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Требуется перевести текст на сайте о услугах свадебного макияжа. Общий обём текста: страница А4.

Перевод должен быть осуществлён на американский.

Предложите цену и сроки. Так же просьба указать вашу компетентность в английском языке.

Принимаются только внятные предложения.

13 лет назад
inteso
40 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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