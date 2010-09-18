Перевод русский-английский-русский

Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме. Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и ...
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Интересует :
1.Перевод сайта консалтинговой (20 страниц-800 знаков).
2. Перевод пакета шаблонов (15 от 500 -2000 знаков) предложений и ответов .
Отдельно :
Ответы по базовым услугам компании на по телефону ( рабочее время или Skype ) и кратким отчётом на Email.
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