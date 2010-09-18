Перевод русский-английский-русский

ПереводыЗакрыт16 заявок446 просмотров
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Интересует :

1.Перевод сайта консалтинговой (20 страниц-800 знаков).

2. Перевод пакета шаблонов (15 от 500 -2000 знаков) предложений и ответов .

Отдельно :

Ответы по базовым услугам компании на по телефону ( рабочее время или Skype ) и кратким отчётом на Email.

(С предварительным ознакомлением компании )

Просим сообщить сроки и стоимость.

13 лет назад
dvakiev
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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