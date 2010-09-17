Перевод Русский - Португальский

ПереводыЗакрыт6 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим переводчик с русского на португальский небольшого текста общей тематики (до 2000 символов с пробелами)

Сроки некретичны, но не резиновые.

При хорошем качестве перевода гарантирую дальнейшее сотрудничество.

Ставку за 1000 символов с пробелами и сроки выполнения указывать ниже.

Ваши предложения скрыты от других пользователей.

13 лет назад
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Русификация компонентов и модулей Joomla

    Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме. Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и ...

    Joomla
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Устный медицинский перевод в Перми

    Требуется последовательный переводчик медицинская тематика. Асептика опер. блока. Продукты производства компании 3М, относящиеся к медицине. Работа в Перми 15 октября. Полный рабочий день.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется перевод сайта

    Требуется перевести страницы небольшого web сайта. Работа разовая. Оплата по договоренности. Подробности по email

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод англ.-рус.

    Доброе утро, уважаемые фрилансеры. Срочно требуется 1,2,3,4 переводчика на ближайшие 4 часа в СРОЧНОМ порядке. Текст не сложный, много повторений, тематика – массаж, тайские методики и прочее. Пишем В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ: 1. Объем, который выполните за 4 часа ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простая работа для знающих немецкий язык.

    $150

    Необходим человек со знанием немецкого для выполнения простой, а также несколько однообразной и творческой работы по занесению информации о сайте в 1000 ресурсов. Высокие требования к качеству выполняемой работы и отчетности. Возможна постепенная оплата (каждые несколько ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с арабского на русский

    Всем здравия! Необходимо перевести свидетельство о рождении с арабского на русский. Документ предоставлю в отсканированном виде. Результат ожидаю получить в формате Microsoft Word. Работы, как вы понимаете, не так уж и много. Прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Медицинский перевод на французский

    Друзья, Нам нужен хороший переводчик-медик (с медицинским образованием), есть письменная работа, эпикриз, порядка 15 страниц. Срок сдачи - завтра, 19.00 по мск. Предлагайте свои ставки, высылайте свои резюме на [email protected] Внимание! Рассматриваются только кандидаты, выславшие резюме на почту!!!

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад