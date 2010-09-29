Перевод резюме (сфера IT) на английский

ПереводыЗавершен12 заявок296 просмотров
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Необходимо перевести резюме на английский. Желательно хорошее знание IT области.

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13 лет назад
YaOtlichnik
Яя 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Rogerss
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстрый и грамотный перевод. Было приятно сотрудничать.
Отличный работодатель. задание поставлено четко, оплата в срок
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