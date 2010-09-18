Перевод с французского

И так нужно сделать для сайта 5 переводов с русского на немецкий,испанский,француский,чешский,польский(Tlumacz- взял перевод) можно выбрать один язык на который сможете перевести качественно. Все подробности в icq 366-ноль46,skype KingAndr.Перед обращением отписываемся в проекте.Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим перевод с течение сегодняшнего дня французского 4 печатных листов. пример-в приложении. тариф- 4 вмз или 120 ЯД за 1800 знаков с пробелами, по факту. Половина-в приложении. Всего в документе 3,5 страницы.
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