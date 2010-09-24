Сделать 5 переводов сайта

Необходим переводчик с русского на португальский небольшого текста общей тематики (до 2000 символов с пробелами) Сроки некретичны, но не резиновые. При хорошем качестве перевода гарантирую дальнейшее сотрудничество. Ставку за 1000 символов с пробелами и сроки выполнения указывать ниже. Ваши ...