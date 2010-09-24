Сделать 5 переводов сайта

ПереводыЗавершен12 заявок380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

И так нужно сделать для сайта 5 переводов

с русского на немецкий,испанский,француский,чешский,польский(Tlumacz- взял перевод)

можно выбрать один язык на который сможете перевести качественно.

Все подробности в icq 366-ноль46,skype KingAndr.Перед обращением отписываемся в проекте.Спасибо.

13 лет назад
A1308
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
Tlumacz
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
3 дня
Остался доволен работой, все выполнено в сроки и качественно.Был рад сотрудничеству.
Приятное общение, незамедлительная оплата -- рекомендую работодателя!
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Об проекте с переводом договарились, ждем результатов.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата. Что еще нужно по большому счету;)
  • Похожие заказы

  • Русификация компонентов и модулей Joomla

    Нужно локализовать с английского на русский два компонента com_tplancers и com_tpjobs с модулями, цену и сроки указывайте в теме. Опыт локализации сайтов и компонентов обязателен, переводчик должен знать схему взаимодействия файлов компонента с модулями и ...

    Joomla
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод русский-английский-русский

    Интересует : 1.Перевод сайта консалтинговой (20 страниц-800 знаков). 2. Перевод пакета шаблонов (15 от 500 -2000 знаков) предложений и ответов . Отдельно : Ответы по базовым услугам компании на по телефону ( рабочее время или Skype ) и ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести техническое задание анкетирования

    1) нужно переводить техническое задание проекта 2) направление перевода румынский язык на русский язык 3) объем текста слова 603, символов 3222 4) перевод нужно делать сохраняя форматирование, логике и концепции текста 5) документ добавлен в PDF формате, могу предоставить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Проект для Иванцовой Надежды (veryonehope)

    $100

    Требуется профессиональный переводчик рус.-англ. на долговременное сотрудничество. Направление - с русского на английский, с английского на русский. Тематика - биология, зоология, химия. Материалы для международной конференции.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод Русский - Португальский

    Необходим переводчик с русского на португальский небольшого текста общей тематики (до 2000 символов с пробелами) Сроки некретичны, но не резиновые. При хорошем качестве перевода гарантирую дальнейшее сотрудничество. Ставку за 1000 символов с пробелами и сроки выполнения указывать ниже. Ваши ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Устный медицинский перевод в Перми

    Требуется последовательный переводчик медицинская тематика. Асептика опер. блока. Продукты производства компании 3М, относящиеся к медицине. Работа в Перми 15 октября. Полный рабочий день.

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад