Профессиональный переводчик польского языка, верстальщик печатных изданий

E-mail: [email protected]

Образование:

Магистр филологии. Специальность – украинский и польский языки.

В 2006 году окончил филологический факультет Львовского Национального Университета им. И. Франко.

С 2006 года – аспирант кафедры полонистики Львовского Университета, преподаю польский язык и литературу. Также, с июня 2006 года работаю верстальщиком печатных изданий во Львовском отделении Института литературы НАН Украины

Стажировался во Вроцлавском (2003, 2004) и Ягеллонском университетах (2005). Многократно проходил стажировку в Варшавском университете и Институте Литературоведения ПАН (2006, 2007 – по 2 месяца, 2008 – 4 месяца, 2010 – 2 месяца). Постоянно принимаю участие в программах Института Интердисциплинарных Исследований в Варшаве.

Профессиональные навыки:

Свободное владение английским, польским, русским и украинским языками. Профессионально занимаюсь письменными и устными переводами с/на польский.

Также занимаюсь верстанием и оформлением книг (на текущее время, автор более 30 печатных изданий). Свободно владею программами для создания верстки и графического оформления: Adobe PageMaker, InDesign, Photoshop, Acrobat, Abbyy Finereader, ScanCromsator.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Работая в университете, я тесно общаюсь с преподавателями кафедры славянской филологии и могу помочь с переводом с/на практически любой славянский язык.

Без задержек могу помочь со следующими языками:

Чешский

Словацкий

Словенский

Болгарский

Сербский

Хорватский

Все переводы осуществляются носителями языка или преподавателями со стажем.