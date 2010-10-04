Перевести на английский язык

$50
ПереводыЗавершен18 заявок605 просмотров
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Нужно перевести текст ниже, плюс еще 6 аналогичных фрагментов.

Квартира в Одессе посуточно

Сдается посуточно двухкомнатная квартира в Одессе на ул. Лейтенанта Шмидта. Квартира расположена на первом этаже трехэтажного дома, имеет отдельный вход из арки.

Стоимость проживания 400гривен в сутки за квартиру. Размещение в квартире большего количества людей оговаривается отдельно.

Квартира оборудована всем необходимым для проживания 4 человек. Две комнаты (18м.кв. и 10м.кв). 4 спальных места: двухспальная кровать в одной комнате, в другой комнате двухместный раскладной диван. Крохотная кухонька, тем не менее, оборудованная всем необходимым. Санузел с душевой кабиной. АГВ - автономное отопление и подогрев воды. В каждой комнате по телевизору с кабельным вещанием и DVD-плеером. Холодильник, электрочайник, микроволновка, стиральная машина, утюг, гладильная доска, фен, Интернет с подключением по сетевому кабелю (UTP) или через WiFi. Городской телефон. Кондиционер.

Квартира имеет уровень комфорта достаточный для проживания командировочных (в сравнении с нашими трехзвездочными отелями уровень комфорта просто шикарный), для не обремененных лишним бюджетом отпускников.

Автомобиль можно оставить прямо под окнами квартиры или на платной охраняемой парковке в полуторах кварталах от квартиры.

В календаре бронирования ниже Вы можете увидеть на какие дни квартира уже забронирована. О том как забронировать квартиру - читайте на вкладке "Информация" в разделе "Как забронировать и оплатить квартиру".

13 лет назад
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
darthrevan
Дмитрий 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Спасибо. все сделано замечательно.
Грамотный, порядочный заказчик. Четко ставит задачи. Рекомендую для сотрудничества.
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
13 лет назад
$6
1 день
К сожалению не смогли найти общий язык и приходиться завершать все на плохой ноте.
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