Требуется перевести договор на английский

ПереводыЗакрыт7 заявок398 просмотров
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Перевод договора с русского на английский. 10 000 знаков или 5 страниц крыпным шрифтом. Договор туристической тематики.

13 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Wolfilla
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
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