Требуется перевести договор на английский

И так нужно сделать для сайта 5 переводов с русского на немецкий,испанский,француский,чешский,польский(Tlumacz- взял перевод) можно выбрать один язык на который сможете перевести качественно. Все подробности в icq 366-ноль46,skype KingAndr.Перед обращением отписываемся в проекте.Спасибо.