Англо-румынский, тех. документация

Перевод договора с русского на английский. 10 000 знаков или 5 страниц крыпным шрифтом. Договор туристической тематики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести вложенные файлы с английского на румынский.
Объём: 26,7 страниц.
Срок: 5 дней после выдачи задания.
Оплата: 230 рублей за 1800 знаков с пробелами (либо минимальная встречно предложенная сумма).
Способ оплаты: WM, ЯД, банковский счёт, счёт телефона. А также PayPal, офлайновые способы.
Прошу сообщить о готовности взять заказ по e-mail 2147500
UPD: исполнитель найден.
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