Перевести описание телефонов (англ. - рус.)

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Имеются описания мобильных телефонов, на английском языке, необходимо перевести их на русский, описания очень схожие между собой, различаются в основном только параметры

Пример:

Network: GSM 850 900 1800 1900

Operating System: Windows mobile 6.5 operation system

CPU type: Marvell-PXA310, 624MHz

Screen: 3.0 inch touch screen, 65kcolors, 240×320px

Ringtone: 64 chord; Support mp3 format ring

Language: English, Chinese

Camera: Dual Cameras, front camera is 0.3 Megapixel up to 640*480 resolution, and black camera is 5.0 Megapixel up to 2560*1920 resolution, the recording time depends on the storage

Radio: Stereo radio FM, should play with earphone

Music: MIDI, MP3, WMA, WAV. Support background play

Movie: AVI, 3GP, MP4. Support to play in full screen, play/pause

Voice recorder: Support

E-book: TXT .etc

Photo: jpg, gif, png. etc

Memory: 128M RAM, 256M ROM, support TF card up to 8GB TF extended

Telephone directories: support

Messages: support

Power on/off: Support auto power on and off

Alarm clock: 3 groups, support mp3 ringtone alarm clock

Games: Built-in PPC games, can download thousands of PPC 3D games, JAVA3D, game simulator for downloading

Net Connectivity: WAP, GPRS, WIFI

Bluetooth: Bluetooth A2DP V2.0

Insert: Handwritten

Other Functions: Windows mobile 6.5, WIFI, MP3, MP4, Handsfree, 3.5mm earphone slot, SMS group sending, Voice recorder, WAP, Handwritten input, Bluetooth, GPRS download, MMS, Opera, Youtobe, E-book, Coming call firewall, E-dictionary, online stock, incoming call show, IP dialing, to do list, alarm clock, editing ringtone, calculator, stopwatch, world time, memo, schedule, remit converter...

Data Transfer: USB cable/bluetooth

Talk time: 120?150 minutes

Standby time: 50?80 hours

Size: 110*57*15mm

Net Weight: 127g

Shape: Bar

Color: Silver

Package include:

1* A3100 phone

1* Charger

1* Headset

2* 1500 MAh Battery

1* USB data cable

1* User Manual

package dimension: 158*136*66mm

package weight: 423g

В принципе, все очень просто, таких описаний, пока порядка 100 шт. указывайте пожалуйста цену за одно описание, либо как то еще, потому что скорее всего выполнятся все будет по поэтапно, частями.

13 лет назад
Dismay
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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