Перевести описание телефонов (англ. - рус.)

Имеются описания мобильных телефонов, на английском языке, необходимо перевести их на русский, описания очень схожие между собой, различаются в основном только параметры

Пример:

Network: GSM 850 900 1800 1900

Operating System: Windows mobile 6.5 operation system

CPU type: Marvell-PXA310, 624MHz

Screen: 3.0 inch touch screen, 65kcolors, 240×320px

Ringtone: 64 chord; Support mp3 format ring

Language: English, Chinese

Camera: Dual Cameras, front camera is 0.3 Megapixel up to 640*480 resolution, and black camera is 5.0 Megapixel up to 2560*1920 resolution, the recording time depends on the storage

Radio: Stereo radio FM, should play with earphone

Music: MIDI, MP3, WMA, WAV. Support background play

Movie: AVI, 3GP, MP4. Support to play in full screen, play/pause

Voice recorder: Support

E-book: TXT .etc

Photo: jpg, gif, png. etc

Memory: 128M RAM, 256M ROM, support TF card up to 8GB TF extended

Telephone directories: support

Messages: support

Power on/off: Support auto power on and off

Alarm clock: 3 groups, support mp3 ringtone alarm clock

Games: Built-in PPC games, can download thousands of PPC 3D games, JAVA3D, game simulator for downloading

Net Connectivity: WAP, GPRS, WIFI

Bluetooth: Bluetooth A2DP V2.0

Insert: Handwritten

Other Functions: Windows mobile 6.5, WIFI, MP3, MP4, Handsfree, 3.5mm earphone slot, SMS group sending, Voice recorder, WAP, Handwritten input, Bluetooth, GPRS download, MMS, Opera, Youtobe, E-book, Coming call firewall, E-dictionary, online stock, incoming call show, IP dialing, to do list, alarm clock, editing ringtone, calculator, stopwatch, world time, memo, schedule, remit converter...

Data Transfer: USB cable/bluetooth

Talk time: 120?150 minutes

Standby time: 50?80 hours

Size: 110*57*15mm

Net Weight: 127g

Shape: Bar

Color: Silver

Package include:

1* A3100 phone

1* Charger

1* Headset

2* 1500 MAh Battery

1* USB data cable

1* User Manual

package dimension: 158*136*66mm

package weight: 423g

В принципе, все очень просто, таких описаний, пока порядка 100 шт. указывайте пожалуйста цену за одно описание, либо как то еще, потому что скорее всего выполнятся все будет по поэтапно, частями.