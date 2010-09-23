Перевести описание телефонов (англ. - рус.)

Нужно создать титульную (обощающую) старницу по материалам сайта http://mosviptaksi.ru/ 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются описания мобильных телефонов, на английском языке, необходимо перевести их на русский, описания очень схожие между собой, различаются в основном только параметры
Пример:
Network: GSM 850 900 1800 1900
Operating System: Windows mobile 6.5 operation system
CPU type: Marvell-PXA310, 624MHz
Screen: 3.0 inch touch screen, 65kcolors, 240×320px
Ringtone: 64 chord; Support mp3 format ring
Language: English, Chinese
Camera: Dual Cameras, front camera is 0.3 Megapixel up to 640*480 resolution, and black camera is 5.0 Megapixel up to 2560*1920 resolution, the recording time depends on the storage
Radio: Stereo radio FM, should play with earphone
Music: MIDI, MP3, WMA, WAV. Support background play
Movie: AVI, 3GP, MP4. Support to play in full screen, play/pause
Voice recorder: Support
E-book: TXT .etc
Photo: jpg, gif, png. etc
Memory: 128M RAM, 256M ROM, support TF card up to 8GB TF extended
Telephone directories: support
Messages: support
Power on/off: Support auto power on and off
Alarm clock: 3 groups, support mp3 ringtone alarm clock
Games: Built-in PPC games, can download thousands of PPC 3D games, JAVA3D, game simulator for downloading
Net Connectivity: WAP, GPRS, WIFI
Bluetooth: Bluetooth A2DP V2.0
Insert: Handwritten
Other Functions: Windows mobile 6.5, WIFI, MP3, MP4, Handsfree, 3.5mm earphone slot, SMS group sending, Voice recorder, WAP, Handwritten input, Bluetooth, GPRS download, MMS, Opera, Youtobe, E-book, Coming call firewall, E-dictionary, online stock, incoming call show, IP dialing, to do list, alarm clock, editing ringtone, calculator, stopwatch, world time, memo, schedule, remit converter...
Data Transfer: USB cable/bluetooth
Talk time: 120?150 minutes
Standby time: 50?80 hours
Size: 110*57*15mm
Net Weight: 127g
Shape: Bar
Color: Silver
Package include:
1* A3100 phone
1* Charger
1* Headset
2* 1500 MAh Battery
1* USB data cable
1* User Manual
package dimension: 158*136*66mm
package weight: 423g
В принципе, все очень просто, таких описаний, пока порядка 100 шт. указывайте пожалуйста цену за одно описание, либо как то еще, потому что скорее всего выполнятся все будет по поэтапно, частями.
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