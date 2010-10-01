Перевод с английского

Друзья, На понедельник необходим устный последовательный переводчик японского языка для перевода телефонного переговора. Также предполагается постоянная работа (устная и письменная). Пожалуйста, высылайте свои резюме на [email protected] с указанием ставок за час и за рабочий день (8 часов). P.S. Кандидаты, ...