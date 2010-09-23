Итальянский>Русский перевод, экономич. тематика

Количество страниц – около 200 (по 1800 знаков). Делю на 3-4 исполнителя.

Сроки – до 15:00 05.10.

Цена – оговаривается, около 10 долл.

Оплата: через 30 дней после сдачи проекта.

Претензии к качеству: не более 1 грубой, смысловой ошибки на страницу, не более 3-5 несущественных ошибок, опечаток. Страница с превышенными нормами ошибок оплачивается по моему усмотрению.

Резюме отправляйте по адресу: [email protected], в резюме обязательно указать минимум 3 способа связи с вами (к примеру, e-mail, интернет-пейджер, телефон), приветствуется портфолио экономических переводов.

Для бюро и агенств: Контакты минимум 2х сотрудников.

Если вы – хороший экономический переводчик, но временно заняты – высылайте резюме, с пометкой в начале письма – "Занят до ХХ.ХХ.ХХХХ", возможно вы пригодитесь позже.

С уважением,

Андрей Анисимов,

Ассоциация Переводчиков Донбасса,

[email protected] – сюда могут слать резюме все переводчики