Итальянский>Русский перевод, экономич. тематика

ПереводыЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Количество страниц – около 200 (по 1800 знаков). Делю на 3-4 исполнителя.

Сроки – до 15:00 05.10.

Цена – оговаривается, около 10 долл.

Оплата: через 30 дней после сдачи проекта.

Претензии к качеству: не более 1 грубой, смысловой ошибки на страницу, не более 3-5 несущественных ошибок, опечаток. Страница с превышенными нормами ошибок оплачивается по моему усмотрению.

Резюме отправляйте по адресу: [email protected], в резюме обязательно указать минимум 3 способа связи с вами (к примеру, e-mail, интернет-пейджер, телефон), приветствуется портфолио экономических переводов.

Для бюро и агенств: Контакты минимум 2х сотрудников.

Если вы – хороший экономический переводчик, но временно заняты – высылайте резюме, с пометкой в начале письма – "Занят до ХХ.ХХ.ХХХХ", возможно вы пригодитесь позже.

С уважением,

Андрей Анисимов,

Ассоциация Переводчиков Донбасса,

[email protected] – сюда могут слать резюме все переводчики

13 лет назад
andrew_anisimov
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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