Венгерско-русский, тех. документация

$291
ПереводыЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Оплата 180 рублей за 1800 знаков с пробелами, либо минимальная предложенная.

Объём всех документов - около 50 страниц.

Срок выполнения - из расчёта 8 страниц в день.

Начало выполнения - предположительно 31 сентября.

Оплата- WM, ЯД, счёт физлица в российском банке (а также PayPal, офлайновые способы).

Заявки отправлять на 2147500 кусака gmail почка com. В заявке прошу указывать предлагаемый размер оплаты, резюме (или ссылку), образцы переводов по данному направлению и тематике и/или рекомендации (или ссылки).

13 лет назад
jalanajak
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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