Венгерско-русский, тех. документация

Нужно создать титульную (обощающую) старницу по материалам сайта http://mosviptaksi.ru/ 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата 180 рублей за 1800 знаков с пробелами, либо минимальная предложенная.
Объём всех документов - около 50 страниц.
Срок выполнения - из расчёта 8 страниц в день.
Начало выполнения - предположительно 31 сентября.
Оплата- WM, ЯД, счёт физлица в российском банке (а также PayPal, офлайновые способы).
Заявки отправлять на 2147500 кусака gmail почка com. В заявке прошу указывать предлагаемый размер оплаты, резюме (или ссылку), образцы переводов по данному направлению и тематике и/или рекомендации (или ссылки).
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