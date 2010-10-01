Два высших образования:
1. Педагогика и психология
2.Финансы
Опыт работы в страховании, составлении договоров и правил, деловой переписке,переводах статей для экономического журнала. В последнее время работала гидом и турлидером для англоязычных групп.
Знание языков: русский, английский,турецкий,узбекский.
Услуги: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей,корректировка.
Своевременность и грамотность гарантирую.
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Портфолио
- Перевод контракта108 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
13 лет назад
Хороший результат, рекомендую
$50
10 баллов
13 лет назад
Все отлично!
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга