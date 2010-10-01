fioredeprimavera

Гульбахор Каландарова fioredeprimavera

 
61 годТурция/Измир
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Два высших образования:

1. Педагогика и психология

2.Финансы

Опыт работы в страховании, составлении договоров и правил, деловой переписке,переводах статей для экономического журнала. В последнее время работала гидом и турлидером для англоязычных групп.

Знание языков: русский, английский,турецкий,узбекский.

Услуги: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей,корректировка.

Своевременность и грамотность гарантирую.

мой имейл:

[email protected]

Написание статей
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Отзывы заказчиков
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Проверить текст на орфографические ошибки
Хороший результат, рекомендую
slawa
49 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Перевод с английского
Все отлично!
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга