Два высших образования:

1. Педагогика и психология

2.Финансы

Опыт работы в страховании, составлении договоров и правил, деловой переписке,переводах статей для экономического журнала. В последнее время работала гидом и турлидером для англоязычных групп.

Знание языков: русский, английский,турецкий,узбекский.

Услуги: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей,корректировка.

Своевременность и грамотность гарантирую.

мой имейл:

[email protected]